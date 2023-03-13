Мир 13 марта 2023, 07:46 Французский политик предрек Западу судьбу отшельника в XXIII веке Французский политик Асселино: мир объединиться против Запада из-за его безответственности РИА «Новости»

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В будущем мир осознает безответственность стран Запада и выступит против них. Такой прогноз сделал в своем Twitter председатель партии «Народный республиканский союз» во Франции Франсуа Асселино.

Он прокомментировал вероятное назначение министром обороны Китая Ли Шанфу. Франсуа Асселино написал, что если человечество продолжит существовать, то в 2223 году историков ждет неприятное открытие. Их буквально ошеломит безответственность нынешних политических лидеров и крупных СМИ западных стран. Французский политик считает, что своими действиями они настроят всех против себя.

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«Своим высокомерием и слепотой они объединят весь мир против Запада», — предупредил Франсуа Асселино.

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Высший законодательный орган КНР согласовал кандидатуру генерала Ли Шанфу на пост министра. В 2018 году он и другие специалисты департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая попал под санкции Минфина США за сотрудничество с Россией в военной сфере.