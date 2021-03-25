ФАС объявила максимальную стоимость вакцины «КовиВак»

Предельная отпускная цена на российскую вакцину «КовиВак» от коронавируса составит 4330 рублей за упаковку. Согласования стоимости прошли в Федеральной антимонопольной службе.

Вакцина Центра имени Чумакова будет представлена в двух видах упаковки: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом или в виде ампулы с кольцом излома. Документ ФАС оказался в распоряжении РИА «Новости».

«Вышеуказанные согласованные предельные отпускные цены включают в том числе логистические расходы в размере 128,85 рубля», — сообщили в ФАС.

В гражданский оборот третья российская вакцина от коронавируса «КовиВак» должна поступить к концу марта. Центр имени Чумакова планирует в апреле–мае довести объем производства вакцины «КовиВак» до 500 тысяч доз в месяц.

Помимо препарата, разработанного в Центре имени Чумакова, в России зарегистрировано еще две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Первый препарат был одобрен Минздравом в августе 2020 года. Разработка центра «Вектор» зарегистрирована в октябре 2020 года.