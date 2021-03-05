Названы сроки начала масштабной вакцинации «ЭпиВакКороной»

Россияне смогут получить вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» уже во второй половине марта. Этот препарат включат в прививочную кампанию.

«Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию [препаратом „ЭпиВакКорона"]», — заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Ринат Максютов в эфире телеканала „Россия 1“.

В пятницу, 5 марта, «ЭпиВакКорону» разрешили применять при вакцинации людей старше 60 лет. Как сообщили в Роспотребнадзоре, препарат успешно прошел третью и четвертую фазы открытого клинического исследования при участии пожилых. Вакцину, которую создали специалисты «Вектора», зарегистрировали в России в октябре прошлого года. Она стала вторым препаратом после «Спутника V», который разрешили применять в нашей стране в августе.

В феврале глава Кабмина Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей вакцины от 2019-nCoV «КовиВак» от Центра имени Чумакова.