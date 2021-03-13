Почти 7 миллионов россиян получили вакцину от коронавируса «Спутник V»
Вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже порядка семи миллионов человек. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Такое заявление он сделал в эфире YouTube-канала «Соловьев. Live».
«Прививку получили уже семь миллионов, наверное, соответственно людей в нашей стране, и не только у нас», — отметил он.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России с 18 января. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Сейчас жителей прививают препаратом «Спутник V» — это первая вакцина, которую зарегистрировали не только в России, но и в мире.
Сейчас ее зарегистрировали уже более чем в 50 странах. В середине марта в РФ начнут вакцинировать еще одним отечественным препаратом — «ЭпиВакКорона». К концу месяца прививку можно будет сделать третьим препаратом, разработанным в России — «КовиВак».
Ранее Гинцбург отметил, что «Спутник V» одинаково эффективен для пациентов всех возрастов.