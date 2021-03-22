Центр Чумакова с апреля начнет выпускать по 500 тысяч доз вакцины

500 тысяч доз вакцины «Ковивак» в месяц планируют выпускать в Центре имени Чумакова в апреле — мае. Об этом сообщил глава центра Айдар Ишмухаметов.

«Мы планируем в следующем месяце, в течение двух месяцев, довести наш объем производства до полумиллиона в месяц», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

В данный момент на складе учреждения есть около 100 тысяч доз препарата.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак». Первый препарат был одобрен Минзравом в августе 2020 года. Разработка центра «Вектор» зарегистрирована в октябре 2020 года, а в феврале ведомство выдало регистрационные документы на вакцину Центра Чумакова.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к середине лета или раньше. С таким заявлением ранее выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен привиться от коронавируса в ближайший вторник, 23 марта. Такое заявление он сделал на видеосовещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.