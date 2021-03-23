Вакцину «КовиВак» пообещали выпустить в гражданский оборот к концу недели

Первые поставки российской вакцины «КовиВак» в гражданский оборот поступят с 28 марта. Ее разработали в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Дату поставок в гражданский оборот сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Антонимы» с Антоном Красовским на RT.

«С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по „ЭпиВакКороне“: уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки „КовиВака“ центра Чумакова», — сказала она.

Глава центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что в апреле–мае планируется довести объем производства вакцины «КовиВак» до 500 тысяч доз в месяц.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона» и «КовиВак». Первый препарат был одобрен Минздравом в августе 2020 года. Разработка центра «Вектор» зарегистрирована в октябре 2020 года, а в феврале ведомство выдало регистрационные документы на вакцину центра Чумакова.

К концу марта в России две дозы вакцины от коронавируса получили 4,3 миллиона человек. Еще 6,3 миллиона человек сделали одну прививку.