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    23 марта 2021, 10:48

    Вакцину «КовиВак» пообещали выпустить в гражданский оборот к концу недели

    Екатерина Шамина

    Первые поставки российской вакцины «КовиВак» в гражданский оборот поступят с 28 марта. Ее разработали в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

    Вакцину «КовиВак» пообещали выпустить в гражданский оборот к концу недели

    Дату поставок в гражданский оборот сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Антонимы» с Антоном Красовским на RT.

    «С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по „ЭпиВакКороне“: уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки „КовиВака“ центра Чумакова», — сказала она.

    Глава центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что в апреле–мае планируется довести объем производства вакцины «КовиВак» до 500 тысяч доз в месяц.

    В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона» и «КовиВак». Первый препарат был одобрен Минздравом в августе 2020 года. Разработка центра «Вектор» зарегистрирована в октябре 2020 года, а в феврале ведомство выдало регистрационные документы на вакцину центра Чумакова.

    К концу марта в России две дозы вакцины от коронавируса получили 4,3 миллиона человек. Еще 6,3 миллиона человек сделали одну прививку.