Мир 15 мая 2023, 11:10 Великобритания передаст Украине новые дальнобойные беспилотники Премьер Великобритании Сунак анонсировал поставку Украине ракет ПВО и беспилотников РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины получат от правительства Великобритании сотни ударных беспилотников большой дальности и ракет систем ПВО. Премьер-министр Риши Сунак объявит об этом на переговорах с президентом Владимиром Зеленским, сообщила газета The Independent.

«Премьер-министр подтвердит дальнейшую поставку Великобританией сотен ракет ПВО и других беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников», — сказали журналистам в британском кабмине.

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В очередную партию военной помощи войдут новые ударные беспилотники радиусом поражения свыше 200 километров. Их переправят в ближайшие месяцы.

Переговоры пройдут 15 мая в Лондоне. Риши Сунак уже заявил, что Великобритания поддержит киевский режим в решающий для исхода конфликта момент. Он пообещал не останавливать поток техники, от танков до бронемашин, и обучение украинских офицеров.

Владимир Зеленский приедет в Великобританию после визита в Германию, за который его раскритиковали в соцсетях. Пользователей Twitter возмутили просьбы о финансировании и внешний вид политика.