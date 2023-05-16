Мир 16 мая 2023, 01:10 Зеленскому предрекли будущее в изгнании Экс-аналитик ЦРУ Макговерн допустил создание в Лондоне правительства Зеленского в изгнании РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский может создать в Лондоне правительство в изгнании, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он рассказал, что рабочая поездка украинского лидера по Европе затянулась из-за страха возвращаться в Киев.

Эксперт предположил, что президент Украины боится возвращаться в Киев, поскольку находиться там небезопасно. Также Макговерн обратил внимание на странное поведение Зеленского — по мнению экс-аналитика ЦРУ, глава государства может употреблять наркотики. Все это не отменяет возможности создания правительства в изгнании.

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«Нельзя исключать, что [Владимир] Зеленский мог бы сформировать правительство в изгнании в Лондоне. Подобное уже случалось ранее в истории», — подчеркнул Реймонд Макговерн.

Во время европейского турне украинский лидер дал интервью ряду СМИ. Среди прочего он высказался об анонсированном контрнаступлении ВСУ. По словам Зеленского, армии нужно еще немного времени для подготовки — пока что осуществить задуманное без серьезных потерь невозможно.