Мир 15 мая 2023, 03:43 Франция пообещала передать Украине десятки танков AMX-10RC Франция передаст колесные танки AMX-10RC батальонам ВСУ Викимедиа

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Франция в скором времени оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC. Об этом сказано в совместном заявлении президентов Франции и Украины Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского, сообщил ТАСС.

«Готовятся новые поставки, чтобы постоянно учитывать самые неотложные потребности Украины в укреплении ее обороноспособности. В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC», — отметили в документе.

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Кроме того, французская сторона заявила о планах сосредоточить усилия «на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины.

Первую партию бронемашин AMX-10RC отправили Вооруженным силам Украины в феврале 2023 года. По данным издания Forces Operations, ВСУ отправили 14 танков.

Лидеры Франции и Украины также предложили усилить санкции на Россию. По мнению политиков, сейчас нужно «объединить усилия для обеспечения эффективного жесткого контроля исполнения уже введенных ограничений и предотвращения обхода за счет третьих стран».