19 апреля 2023, 16:51
Еврокомиссия объявила о готовности запретить импорт украинского зерна
Польское радио: Еврокомиссия может ввести запрет на импорт украинского зерна
Поставки украинской сельхозпродукции в Европу могут запретить. Такое заявление сделал источник Польского радио, написало РИА «Новости».
Вопрос обсудят 19 апреля в 17:00 по московскому времени на встрече вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины.
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«Европейская комиссия готова ввести запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса», — указано в сообщении.
Напомним, Венгрия по примеру Польши временно запретила ввоз сельхозпродукции с Украины до 30 июня. Над введением ограничений на импорт продуктов с Украины задумалась Болгария. Британское издание сравнило ситуацию с ножом в спину для Украины.
При этом ранее стало известно, что европейским фермерам пообещали 100 миллионов евро за отмену запрета на импорт украинского зерна. Заявление опубликовали на официальном сайте ЕК.
Еврокомиссия
Польша
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