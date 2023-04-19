Общество 19 апреля 2023, 16:51 Еврокомиссия объявила о готовности запретить импорт украинского зерна Польское радио: Еврокомиссия может ввести запрет на импорт украинского зерна РИА «Новости»

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Поставки украинской сельхозпродукции в Европу могут запретить. Такое заявление сделал источник Польского радио, написало РИА «Новости».

Вопрос обсудят 19 апреля в 17:00 по московскому времени на встрече вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины.

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«Европейская комиссия готова ввести запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса», — указано в сообщении.

Напомним, Венгрия по примеру Польши временно запретила ввоз сельхозпродукции с Украины до 30 июня. Над введением ограничений на импорт продуктов с Украины задумалась Болгария. Британское издание сравнило ситуацию с ножом в спину для Украины.

При этом ранее стало известно, что европейским фермерам пообещали 100 миллионов евро за отмену запрета на импорт украинского зерна. Заявление опубликовали на официальном сайте ЕК.