Мир 16 апреля 2023, 18:45 Власти Болгарии обсудят временный запрет на поставки зерна с Украины Власти Болгарии обсудят временный запрет экспорта украинского зерна РИА «Новости»

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Правительство Болгарии обсудит возможность введения временного ограничения на экспорт зерна с Украины. Об этом в эфире национального радио заявил глава Министерства сельского хозяйства Явор Гечев, его слова привел ТАСС.

Глава ведомства отметил, что стране необходимо думать о защите собственных интересов, в том числе в продовольственном секторе.

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«Польша и Венгрия уже ограничили поставки украинского зерна. Следовательно, у нас его окажется еще больше. Нам нужно реагировать на эту ситуацию», — сказал он.

Гечев отметил, что Министерство экономики к 18 апреля соберет необходимую информацию по возможности введения ограничения на экспорт зерна с Украины, после чего ознакомит с отчетом президента Болгарии Румена Радева.

Ранее стало известно, что Польша и Венгрия временно запретили поставки с Украины масленичных культур, молочных продуктов, яиц и зерна. Эти меры объяснили необходимостью защиты внутреннего рынка и местных производителей.

Еврокомиссия назвала решение польского и венгерского правительства неприемлемым.