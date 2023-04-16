Мир 16 апреля 2023, 21:21 Запрет Венгрии и Польши на ввоз украинского зерна назвали ударом в спину Киеву Express: запрет Польши на импорт зерна с Украины стал для Киева ударом в спину РИА «Новости»

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Британская газета Express написала, что Польша и Венгрия запретили ввоз украинского зерна, отказавшись от поддержки Киева в самый тяжелейший момент. Издание сравнило ситуацию с ножом в спину для Украины.

«Страны Евросоюза отказываются от Украины в тяжелейшей ситуации. <…> Польша и Венгрия прекратили импорт зерна и других продуктов питания с Украины, что поставило местных фермеров в сложное положение», — говорится в публикации.

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Газета добавила, что поляки и венгры были вынуждены пойти на такой шаг из-за засилия дешевой украинской сельхозпродукции на своих рынках. Это создало непосильную конкуренцию для местных производителей, которые терпят колоссальные убытки.

Запрет на ввоз украинской сельхозпродукции введен Польшей и Венгрией до 30 июня. Известно, что над внесением ограничений на импорт продуктов с Украины раздумывает Болгария.

Ранее жители Польши раскритиковали власти страны за введение эмбарго на украинские дешевые продукты. Поляки упрекнули чиновников в том, что они сами создали проблему., а теперь собираются разгребать ее за счет налогоплательщиков.