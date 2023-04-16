Мир 16 апреля 2023, 01:55 Венгрия по примеру Польши запретила ввоз сельхозпродукции с Украины Венгрия запретила импорт украинской сельхозпродукции до 30 июня РИА «Новости»

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Венгрия по примеру Польши временно запретила ввоз сельхозпродукции с Украины до 30 июня Об этом говорится в официальном заявлении министра сельского хозяйства Иштвана Надя, сообщил ТАСС.

Запрет вызван отсутствием мер со стороны ЕС по решению проблем, вызванных поставками дешевой украинской продукции, переизбыток которой наблюдается в Европе. Венгрия «временно запрещает импорт зерна и масличных культур с Украины, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов», отметил Надь.

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Решение принято в целях защиты венгерских фермеров, терпящих убытки из-за украинского демпинга. Венгерский министр обратил внимание, что Украина использует методы и приемы, не разрешенные в ЕС. Это позволяет ей избежать излишних затрат и поставлять на европейский рынок избыточное количество мяса птицы, яиц, меда в дополнение к зерновым и масленичным культурам.

В итоге сложилась ситуация, когда европейские фермеры больше не могут продавать свою продукцию. Надь выразил надежду, что до 30 июня ЕС найдет способы решить эту проблему в долгосрочной перспективе. Министр считает, что нужно, в частности, решить вопрос с беспошлинным режимом для украинских товаров и «функционированием коридоров солидарности» для поставок зерна.

Ранее Польша заявила о временном запрете на ввоз украинской сельхозпродукции до 30 июня. В перечень попали не только зерно, но и мясо разных видов, молоко и молочные продукты, яйца и прочите украинские товары.