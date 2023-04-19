Мир 19 апреля 2023, 14:20 Европейским фермерам пообещали €100 млн за отмену запрета на импорт украинского зерна Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала фермерам €100 млн ради импорта зерна из Украины piqsels

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала 100 миллионов евро шести странам за продолжение импорта зерна из Украины. Деньги могут достаться фермерам из Польши, Венгрии и других государств Восточной Европы. Заявление опубликовали на официальном сайте ЕК.

Урсула фон дер Ляйен отправила ответ странам ЕС на письма об импорте сельскохозяйственной продукции из Украины.

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«В первую очередь в рамках поддержки фермеров мы уже направили пакет поддержки наиболее пострадавшим фермерам в 56,3 миллиона евро, и мы сейчас готовим новый пакет поддержки в 100 миллионов», — отметили в Еврокомиссии.

В заявлении особое внимание акцентировали на необходимости выработки «общего европейского подхода» в действиях стран ЕС. По мнению политиков, концепции следует придерживаться в рамках принципа единых рынка и таможенного пространства союза.

Ранее ограничение на импорт украинской сельскохозяйственной продукции ввели власти Польши. После такое же решение приняли и в Венгрии. На Западе тенденцию сочли признаком дистанцирования от Украины.