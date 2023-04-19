19 апреля 2023, 14:20
Европейским фермерам пообещали €100 млн за отмену запрета на импорт украинского зерна
Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала фермерам €100 млн ради импорта зерна из Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала 100 миллионов евро шести странам за продолжение импорта зерна из Украины. Деньги могут достаться фермерам из Польши, Венгрии и других государств Восточной Европы. Заявление опубликовали на официальном сайте ЕК.
Урсула фон дер Ляйен отправила ответ странам ЕС на письма об импорте сельскохозяйственной продукции из Украины.
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«В первую очередь в рамках поддержки фермеров мы уже направили пакет поддержки наиболее пострадавшим фермерам в 56,3 миллиона евро, и мы сейчас готовим новый пакет поддержки в 100 миллионов», — отметили в Еврокомиссии.
В заявлении особое внимание акцентировали на необходимости выработки «общего европейского подхода» в действиях стран ЕС. По мнению политиков, концепции следует придерживаться в рамках принципа единых рынка и таможенного пространства союза.
Ранее ограничение на импорт украинской сельскохозяйственной продукции ввели власти Польши. После такое же решение приняли и в Венгрии. На Западе тенденцию сочли признаком дистанцирования от Украины.
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