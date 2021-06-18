«Это все будет продолжаться». Вирусолог рассказал о причинах третьей волны коронавируса в России

На возникновение новой волны коронавируса в России повлияло несколько факторов. Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «360», что на рост заболевших могли повлиять агрессивность новых штаммов вируса и сами люди, которые расслабились и стали чаще нарушать антиковидные меры.

"И люди расслабились, и усиление агрессивности коронавируса — оба этих фактора имеют значение, поэтому пошла следующая волна заболеваний. По-видимому, это все будет продолжаться», — сообщил вирусолог.

Анатолий Альтштейн отметил, что человек может заразиться коронавирусом повторно, но это нечастое явление. К тому же болезнь будет протекать в более легкой форме.

«Как исключение, вторая болезнь может протекать тяжелее первой. С неинфекционными заболеваниями не бывает ничего на 100%. Вероятность того, что человек второй раз заболеет тяжелее, чем в первый, она мала. Но это не исключается», — отметил ученый.

Он подчеркнул, что избежать заражения вирусом можно, соблюдая простые правила, например носить маску, соблюдать дистанцию. Но главное — вакцинация.

При этом о ревакцинации, по мнению ученого, нужно задуматься уже через полгода после вакцинации. Такой маленький промежуток он объяснил отсутствием опыта, так как вакцины новые, а также разнообразностью вируса и организмов человека.

«Пока небольшой промежуток, нужно еще смотреть, нужен какой-то опыт. Я привился в августе, в мае антитела были еще на довольно высоком уровне. Зависит от вируса, от организма человека, но примерно полгода мы более-менее защищены вакциной», — добавил Анатолий Альтштейн.