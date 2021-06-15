Роспотребнадзор назвал единственный способ справиться с коронавирусом

В Роспотребнадзоре назвали единственный способ, который поможет справиться с пандемией коронавируса. Специалисты ведомства будущее без COVID-19 видят только благодаря массовой вакцинации.

«COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что спасти в будущем от массовых вспышек коронавируса поможет только массовая вакцинация, которая останавливает передачу вируса от человека к человеку. Привиться от коронавируса могут все жители России бесплатно. В стране зарегистрировано три вакцины — «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае объявили о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт».

Специалисты отметили, что лучше привиться летом, чтобы подготовиться в осенне-зимнему периоду. Еще одно преимущество летней вакцинации — более крепкий иммунитет. Человек начинает употреблять овощи и фрукты, богатые витаминами и микроэлементами, чаще гулять на свежем воздухе.