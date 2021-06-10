Мурашко назвал регионы с «великолепным прогрессом» по ситуации с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в российских регионах развивается неравномерно. Напряженная она там, где рекомендуемые меры профилактики не соблюдаются.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, как обстоят дела с распространением коронавируса, в эфире телеканала «Россия 1».

«Неравномерно развивается ситуация по регионам. Те регионы, где население соблюдает правила и идет на вакцинацию, там ситуация спокойная», — отметил глава Минздрава.

Иначе ситуация складывается в регионах с большой плотностью населения и там, где пренебрегают рекомендациями по профилактике COVID-19. Мурашко назвал ее напряженной.

В регионах, напомнил он, идет прививочная кампания. Вакцин от коронавируса достаточно.

Министр отметил «великолепный прогресс» Белгородской области и Чечне, который заметен по последним неделям как по вакцинации, так и по стабилизации ситуации.

Прививки от коронавируса делают во всех российских регионах. Для вакцинации доступны «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В мае был зарегистрирован четвертый отечественный препарат — «Спутник Лайт».