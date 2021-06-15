Россиянам посоветовали не пить препараты от аллергии перед вакцинацией

Прием препаратов от аллергии до или после вакцинации от COVID-19 может негативно повлиять на иммунный ответ организма. Но он не поможет уменьшить реакцию на прививку, повышения температуры или боли в месте вакцинации. Антигистаминные препараты следует продолжить принимать, только если врач прописал их употребление на постоянной основе.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Нет, такая медикаментозная „подготовка“ не нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации», — уточнили в службе.

Если пациенту не показан непрерывный прием противоаллергических препаратов, то перед вакцинацией принимать их не надо.

В России разработаны и зарегистрированы четыре вида вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

В Роспотребнадзоре сообщили, что если россиянин поставил первую дозу вакцины и заразился коронавирусом, то вторую ему колоть не будут. Сдавать какие-то анализы перед вакцинацией нет необходимости.