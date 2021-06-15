В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса, врачи и ученые рассказывают о том, как работает прививка и почему ее не стоит бояться. Блогеры-антипрививочники тоже не теряют времени зря — в соцсетях становится все больше роликов от псевдоврачей и просто знаменитостей, которые говорят о выдуманных «страшных последствиях» вакцинации и тайных замыслах мирового правительства. «360» разобрался, почему это не так и что заставляет людей верить в такие заявления.

В социальных сетях, особенно в популярном среди молодежи TikTok, очередная волна пропаганды движения антипрививочников. На передовой как обычные россияне, предпочитающие верить в теории заговора вместо науки, так и некоторые знаменитости. Причем ролики с «откровениями» набирают десятки и сотни тысяч просмотров.

Тайное знание и авторитет

Одна из наиболее ярых противниц прививок в целом и вакцинации от коронавируса в частности — актриса Мария Шукшина. Она заявила, что не будет прививаться, потому что «слишком много знает про эту вакцину». По ее словам, «все в пророчествах было сказано, у Паисия Святогорца все сказано».

Афонский старец Паисий Святогорец говорил о вакцине как о «печати зверя», то есть дьявольской метке, еще в середине прошлого века. Он предсказывал, что как собак «запечатлели» «метками», чтобы отслеживать, где они находятся, так будет и с людьми. Тех же, кто не согласится «чипироваться», по мнению Паисия Святогорца, лишат всех прав, а то и вовсе убьют. «Чипировавшихся» смогут контролировать.

Психолог Екатерина Трофимова объяснила «360», что такую уверенность в реальности предсказаний и теорий заговоров можно объяснить желанием человека преувеличить свою значимость, особенность, почувствовать себя причастным к чему-то большему.

Чем ниже уровень научной осведомленности, тем больше фантастических гипотез возникает, вызывающих вау-эффект — это и чипирование, и рептилоиды, которые захватили власть Екатерина Трофимова.

Распространяя подобную информацию, он идет против системы — это также объясняется и тем, что наше общество находится в подростковом периоде, уверена Трофимова. «„Я уникален, я занимаю сильную позицию, потому что я иду против системы“ — если такая позиция преобладает в обществе, значит, общество находится в подростковом периоде развития. Суммарно это такой бунт против „всеобщего родителя“», — объяснила она.

«Молодежь мрет от вакцин»

Экс-солистка группы «Демо», певица Александра Зверева в своих социальных сетях рассказала о том, что от прививок у молодежи якобы развивается воспаление сердечной мышцы, а саму вакцинацию она назвала «стерилизацией».

«Врачи в госпиталях бьют тревогу, миокардит — небывалое количество. Молодые люди с поствакцинальными осложнениями, воспаляется сердечная мышца, молодежь мрет от вакцин, но никакой пандемии поствакционной нет», — уверена Зверева.

Также она рассказала о том, что в соответствии с некими исследованиями «от ковидной вакцины за четыре с половиной месяца всеобщей вакцинации погибло людей уже 50% от общего числа за всю историю вакцинации». Ролик Зверевой набрал более 1,2 миллиона просмотров — только в одном из TikTok-аккаунтов антипрививочников.

Сейчас Зверева живет в США, где используют вакцины иностранного производства. Они действительно могут давать побочные эффекты и осложнения, например, провоцировать аутоиммунные заболевания, объяснил «360» врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Если говорить про прививку, которая делается в РФ — «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», — то такие осложнения ни разу не наблюдались Владимир Болибок.

Необычные осложнения

Нашлись и другие страшилки — блогер «Денис Антивирус» рассказал в TikTok, что после введения первого компонента «Спутника V» у него «правая сторона отказала» — якобы начала отниматься рука, в которую ставили укол, появились боли в груди при вдыхании. Этот ролик набрал больше 18 тысяч лайков. В одном из следующих видно молодой человек объяснил, что причиной была не прививка, а межреберная невралгия. Но опровержение получило менее 100 лайков.

Владимир Болибок уверен, что ни паралича, ни миокардита, ни смертей от российских вакцин зарегистрировано не было. Кроме того, врач отметил, что Минздрав призывает всех, кто заметил у себя нехарактерные нежелательные реакции, сообщать о них — тогда будет проведено эпидемиологическое расследование, которое покажет, что стало причиной симптомов. Согласен с этим и заместитель директора и заведующий кафедрой иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток и предприятия по производству бактерийных препаратов ФМБА России Игорь Красильников.

«Мне кажется, сейчас народ просто обеспокоен тем, что вакцины недостаточно изучены, а они уже в практике здравоохранения. Но клинические испытания были проведены достаточно широко, нельзя говорить, что все осложнения — это результат действия вакцины», — отметил он.

Более того, отметил Красильников, из-за того, что вирус сейчас циркулирует дольше, вакцинация и бессимптомное течение болезни могут совпадать.

Чтобы появились антитела, нужно около месяца, а если перед этим вирус попал в организм, он размножается и вызывает саму инфекцию, в результате и получаются накладки Игорь Красильников.

Почему люди верят?

От всех вакцин, уверен Красильников, могут быть последствия как анафилактический шок или отек Квинке, потому что нельзя прививать людей с острыми соматическими заболеваниями. С такими пациентами нужно внимательно разбираться и индивидуально подходить к вопросу выбора вакцины и принятия решения о вакцинации в целом. Даже аллергикам, по словам Владимира Болибока, делать прививку можно — при определенных условиях.

«Любая вакцина запускает в организме определенный иммунологический процесс, а аллергия — это извращенная реакция. Чтобы такого не происходило, аллергикам советуют заранее начать принимать антигистаминные, то есть противоаллергические препараты: три дня до вакцинации, в день вакцинации и еще потом семь дней. Но это только для аллергиков», — подытожил он.

Екатерина Трофимова добавила, что зачастую теории заговора и небылицы о вакцинации распространяются еще и за счет того, что людям сложно ассоциировать себя с представителями власти, но значительно легче — с блогерами, соседями, мастерами маникюра, парикмахерами и так далее.

Официальное лицо как правило в «маске» — собранный, управляет эмоциями — это вызывает вопросы. Доверяют блогерам и тиктокерам, потому что их маска совпадает с образом человека. Без базового доверия убедить человека почти невозможно Екатерина Трофимова.

Есть и еще одна потенциальная причина, по которой россияне могут не верить официальной информации о прививках, но распространять фейки и сомнительные рассказы о мифических побочных эффектах вакцинации. По мнению психолога, в этом могут быть виноваты стереотипы.

«Долгое время было принято считать, что на Западе, за границей все самое лучшее, а нынешняя ситуация показывает, что западные вакцины мягко говоря не хороши. В соответствии со стереотипом наши должны быть еще хуже», — заключила она.