Еще 5 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье

Заразившиеся коронавирусом жители Московской области постепенно идут на поправку. Еще пять пациентов с ранее поставленным COVID-19 выписались из больниц.

Как сообщили в оперштабе Московской области, это случилось после отрицательного результата теста на коронавирус. Таким образом, в Подмосковье выздоровели уже 39 человек.

В России подтверждено 5389 случаев заражения в 79 регионах. Больше всего людей заболели в российской столице. В Московской области инфицированными оказались 305 человек.

Москва и Подмосковье с 30 марта ввели режим всеобщей самоизоляции. По указанию президента он продлится до 30 апреля. В течение месяца люди должны оставаться дома. При этом они могут выходить в аптеку, магазин, погулять с собакой. Однако людям, которые вынуждены ходить на работу, передвижения разрешены.

Подмосковные власти приняли меры для поддержки бизнеса в условиях пандемии. Предприниматели могут получить заключение о форс-мажорных обстоятельствах, которое позволит им избежать дополнительных издержек в этот период. Еще у них есть возможность получить отсрочку по арендной плате на три месяца. Субсидия на компенсацию затрат от приобретения оборудования повысится с 30% до 50%, а региональным производителям масок и антисептиков возместят до 80% затрат на оборудование.

При этом Московская область продолжает увеличивать места для заболевших коронавирусной инфекцией. В скором времени появится еще около 1500 дополнительных коек. Во многих городах региона ждут открытия новые инфекционные центры. Один из них — в Звенигороде. Он начнет работать с 10 апреля.

В качестве мер по борьбе с распространением коронавируса Россия прекратила железнодорожное и авиасообщение с другими странами.