Инфекционный центр для лечения СОVID-19 откроется в Звенигороде. На его создание уйдет меньше 3 недель

Когда коронавирус только начинал распространяться по России, в Подмосковье стали принимать меры для борьбы с ним. Так, Звенигородскую больницу 21 марта стали готовить к приему заразившихся людей. В отделениях началась настоящая перестройка, которая привела к появлению инфекционного центра в кратчайшие сроки.

Два корпуса Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде станут крупной инфекционной больницей, которая сможет принимать до 550 пациентов. Окончательно работы там закончатся в ближайший вторник, 7 апреля.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Ремонт и перестройка всех внутренних систем началась только 21 марта. Задача, которая стояла перед строителями, не просто сделать больницу с палатами, а создать отдельные изолированные боксы.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Это необходимо для того, чтобы те пациенты, которые пошли на поправку не заражались снова от своих соседей по больнице. Для этих же целей требовалась и перестройка вентиляции.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

В первый раз губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на место ремонта еще 25 марта. Тогда он поручил завершить работу уже в начале апреля.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Для этого ремонт перевели на круглосуточный режим. Тогда на месте уже заканчивали перепланировку помещений и проводили внутреннюю отделку.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Сегодня губернатору показали готовую к приему первого пациента палату. Ее оборудовали специальной инфекционной койкой. Около нее поставили аппарат искусственной вентиляции легких.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

В обоих корпусах разместят 550 таких коек. А всего их количество по Московской области доведут до пяти тысяч до конца апреля.

Но у Звенигородской больницы будет самый большой стационар. Два корпуса: один в три этажа, а другой в семь будут принимать зараженных коронавирусом жителей во всех состояниях: легком, среднем и тяжелом.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

На своей странице в Instagram губернатор опубликовал видеоролик, в котором показал, как клинический центр превращался в инфекционную больницу.

«Здесь капитально отремонтировали два корпуса. Но строили, по сути, с нуля — тут были только старые стены и окна», — написал Андрей Воробьев. Он заявил, что строители совершили настоящий подвиг, так как подготовили больницу на 90% всего за две недели.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

После сдачи корпусов в ближайший вторник их еще раз проверят и начнут завозить все необходимое медицинское оборудование. Окончательно больница начнет работать с 10 апреля.

«Нам надо быть готовыми к осложнениям. Но дай Бог, чтобы эти койки были пусты», — подписал свой пост о больнице губернатор Московской области.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Ранее Андрей Воробьев напомнил, что пока в больницах Подмосковья проходят лечение от коронавирусной инфекции 83 человека. Состояние четырех остается тяжелым. Всего же в регионе заражены 211 человек. Смертельных случаев только два, а выздоровели уже 17.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции дальше, в Подмосковье в рамках режима повышенной готовности ввели самоизоляцию для жителей. Выходить из дома могут только те, кто не заражен коронавирусом, но при этом далеко уходить тоже не стоит. В частности, можно пойти в больницу, в аптеку или магазин в шаговой доступности. Разрешается выгуливать домашних животных, но не далее 100 метров от дома, а также выбрасывать мусор. ‌Такой‌ ‌режим‌ ‌будет‌ ‌действовать‌ в Подмосковье до‌ ‌1‌ ‌мая.‌