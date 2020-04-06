Россия с 6 апреля прекратила ж/д сообщение с другими странами

В воскресенье, 5 апреля, были отменены последние поезда из России в другие страны. Компания РЖД закрыло сообщение с Белоруссией.

Всего поезда из России ездили по 20 направлениям. Также с понедельника до 9 апреля будет прекращено сообщение с Калининградской областью. Низкий спрос определил решение и по другим внутренним направлениям — РЖД частично отменяет поезда в российские города.

4 апреля Россия полностью закрыло небо для международных рейсов, в том числе по вывозу россиян, чтобы остановить поток завозных случаев коронавируса. По данным американского Университета Хопкинса, на 4:00 утра 6 апреля в мире заразились вирусом 1 273 794 человека. Погибли более 69 тысяч.

Ранее стало известно, что Белорусские железные дороги отменили два последних поезда в Россию — до Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщили в БелЖД, такое решение приняли на основании уведомления ОАО «РЖД».