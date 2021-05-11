Эксперт рассказал об опасности трещин в зданиях

Стоит опасаться сквозных трещин в несущих стенах домов. Они могут представлять серьезную опасность для жизни жильцов.

Однако не все трещины в зданиях должны вызывать беспокойство, рассказал РИА «Недвижимость» руководитель проектного отдела агентства перепланировок и согласования недвижимости Gorod Рустам Керимов.

«Очень часто в новостройках можно наблюдать трещины в примыканиях несущих стен и пилонов к ненесущим перегородкам или, например, в ненесущих стенах из блоков или кирпича. Связано это в первую очередь с усадкой дома. Такие трещины не опасны и не влияют на несущую способность здания», — сообщил эксперт.

Но трещины, которые возникают в монолитных, панельных или кирпичных домах, должны вызвать у специалистов беспокойство, отметил Керимов.

Специалист объяснил, что трещины можно разделить на группы. Они бывают усадочные, температурные, конструктивные. Также некоторые трещины возникают в результате износа здания или выветривания стен.

«По направлению: наклонные, вертикальные и горизонтальные; по глубине: сквозные и поверхностные. По размерам раскрытия: крупные — более 1 миллиметра, мелкие — до 0,3 миллиметра, волосяные — до 0,1 миллиметра, развитые — до 0,5 миллиметра», — сказал он.

Внимания специалистов требуют сквозные трещины. Их нужно детально обследовать, так как причины могут быть в нарушении целостности фундамента и просадки грунта. Конструкцию стен здания с такими трещинами необходимо усилить и отремонтировать фундамент.

По словам Рустама Керимова, любая трещина в несущих стенах требует обследования и определения степени ее воздействия на несущую способность здания, поэтому лучше сразу обращаться в управляющую компанию или к застройщику для устранения такого рода дефектов.