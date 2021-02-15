Дом в Нижегородской области треснул из-за огромной воронки. Хозяйка боится там ночевать

Карстовый провал сделал непригодным для жилья дом в деревне Бабасово Нижегородской области. Из-за воронки глубиной пять метров здание треснуло. Хозяйка в это время была в областном центре. О ЧП ей сообщили соседи.

«Я как увидела от нее (соседки — прим. ред.) сообщение: „Ирина, у вас это…“, я даже не дочитала, я поняла, что случилось то, о чем мы подозревали днем. Затрясло меня, конечно. Причем она написала, что у вас провалился дом. Вот так вот было, потому что она сама тоже не знала — ей бабушка сказала, темно. <…> Поехали тут же, слава Богу, дом на месте. Какие-то вещи забрали оттуда», — рассказала хозяйка дома Ирина.

Женщина рассказала, что по дому пошла трещина. Она жила в деревне с весны прошлого года, поэтому все свои вещи хранила в пострадавшем от провала доме. Спасти имущество собеседнице помогли сотрудники МЧС. Сейчас Ирина находится в растерянности и не знает, что ей теперь делать.

«Сейчас будем просить, чтобы нам электричество в дом [провели], потому что там вода, чтобы не размораживать дом сам. Как дальше они скажут. <…> Говорят, что дальше пошел провал», — поделилась планами женщина.

Хозяйка дома добавила, что сейчас находиться внутри пострадавшего здания на краю провала ей не по себе. Ирина надеется на экспертизу и оценку безопасности ситуации со стороны профессионалов. Она отметила, что дом повело, а оставшийся перед зданием пласт породы удерживает корнями береза, которую ей предлагали раньше спилить. Собеседница решила оставить дерево, которое спасло ее жилье от полного разрушения.

Местный житель Юрий Ануфриев рассказал, что деревня расположена в зоне карстовых подземных пустот, поэтому этот провал в Бабасове не первый.

«Не столько, может быть, провалы, сколько садится земля на определенных участках по определенной линии. <…> За мое бытие в этом населенном пункте такой [большой] провал первый. Были провалы незначительные здесь рядом», — пояснил Ануфриев.

Начальник электрических сетей Павловского района Сергей Зверев рассказал, что аварийные службы приехали на место ЧП сразу после обрушения грунта — в провал упал столб ЛЭП. По экстренной схеме электроснабжение других домов на улице быстро восстановили. Сейчас без света стоит только пострадавшее здание.

В феврале огромные воронки появились также Хорватии. Их там уже более 500. Специалисты объяснили, из-за чего они появились.