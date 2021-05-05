Число жертв обрушения метромоста в Мехико увеличилось до 25

По последним данным, жертв трагедии с обрушением пролета метро моста в Мехико стало 25. Прокуратура столицы Мексики опубликовала их имена в Twitter.

Ранее было известно о 24 погибших.

«Прокуратура Мехико информирует, что тела всех погибших в ходе прискорбных событий на 12-й линии столичного метрополитена были опознаны и переданы родственникам», — сказано в сообщении.

Одной из жертв стал 13-летний подросток.

Пролет метромоста около станций «Оливос» и «Тесонко» на юге Мехико обрушился поздно вечером вместе 3 мая. В этот момент на путях находился поезд. Два вагона упали с высоты 10 метров, уточнил ТАСС. В стране объявлен трехдневный национальный траур. Линия, на которой случилась катастрофа, прекратила работу на неопределенный срок.

Мексиканцы обвинили в произошедшем местные власти, которые якобы знали о состоянии моста. По данным издания El Universal, местные жители ранее говорили о больших трещинах метромоста после землетрясения 19 сентября 2020 года. Жители Мехико требуют наказать виновных в обрушении путей метро.