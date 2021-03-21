Уличный художник создал «трещину» на фасаде палаццо во Флоренции

На фасаде палаццо Строцци во Флоренции появилась огромная «трещина», но жителей города это не расстроило, а напротив привело в восторг. Дело в том, что так называемый «раскол» здания — это оптическая иллюзия. Ее создал французский уличный художник JR. Фотографии работы были опубликованы на его странице в Instagram.

Сегодня во дворце эпохи Ренессанса располагается художественная галерея. Своей работой художник совместно с владельцами галереи в Строцци решил напомнить миру, что несмотря на пандемию, искусство продолжает жить. Проект получил название «Рана». 28-метровое изображение «открывает» часть фасада, представляя прохожим интерьер и экспонаты. Работа стала первой в запущенной программе Palazzo Strozzi Future Art Program. Летучий корабль появился в фольклоре не на пустом месте — совсем недавно англичане выложили фото такого чуда. Но и в России есть чем похвастать: у нас можно увидеть световые столбы, удивительное гало и невероятные радуги.