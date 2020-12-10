Иркутские школы потрескались из-за землетрясения на Байкале

В 18 школах Иркутска после мощного землетрясения на Байкале нашли трещины. В помещениях осыпалась штукатурка. Повреждения получили здания нескольких детских садов. Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.

«По данным департамента образования, в 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы», — приводит официальный портал Иркутска слова Барышникова.

Заместитель мэра добавил, что пострадали несколько спортивных и культурных учреждений и здание музыкальной школы №3. В актовом зале КДЦ «Россия» поврежден подвесной потолок. Центр пока закрыли. Специалисты проверили мосты, путепроводы и котельные. Эти объекты остались целы.

Мощное землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 05:45 (00:45 по московскому времени). Его эпицентр находился на озере Байкал, в Кабанском районе Бурятии. Подземные толчки ощутили в Иркутске. Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева пояснила, что это самое сильное землетрясение в середине Байкала с 1999 года.