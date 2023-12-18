Важное 18 декабря 2023, 17:01 Путин подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Путин сдал в ЦИК документы для регистрации кандидатом на выборах президента РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин передал в Центризбирком необходимые документы, чтобы зарегистрироваться кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Сдал», — коротко сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Кадры визита президента в ЦИК также опубликовала пресс-служба Кремля.

Выборы президента России назначили на 17 марта 2024 года. Путин примет в них участие как самовыдвиженец.

Его кандидатуру поддержала в минувшие выходные группа избирателей, одобрили решение главы государства принять участие в выборах и на съезде «Единой России».

Журналист кремлевского пула Павел Зарубин отметил, что Путин стал первым, кто подал на рассмотрение комиссии документы для выдвижения кандидатом на президентский пост.