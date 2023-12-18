18 декабря 2023, 17:01
Путин подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Путин сдал в ЦИК документы для регистрации кандидатом на выборах президента
Президент России Владимир Путин передал в Центризбирком необходимые документы, чтобы зарегистрироваться кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Да. Сдал», — коротко сказал пресс-секретарь российского лидера.
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Кадры визита президента в ЦИК также опубликовала пресс-служба Кремля.
Выборы президента России назначили на 17 марта 2024 года. Путин примет в них участие как самовыдвиженец.
Его кандидатуру поддержала в минувшие выходные группа избирателей, одобрили решение главы государства принять участие в выборах и на съезде «Единой России».
Журналист кремлевского пула Павел Зарубин отметил, что Путин стал первым, кто подал на рассмотрение комиссии документы для выдвижения кандидатом на президентский пост.
Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
Выборы
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