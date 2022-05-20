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    20 мая 2022, 21:52

    Ходорковский и Каспаров вошли в реестр физлиц-иноагентов

    Минюст РФ внес Ходорковского и Каспарова в реестр физлиц-иноагентов

    Алексей Иванчин

    Экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский и шахматист Гарри Каспаров внесены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Министерство юстиции вечером 20 мая обновило перечень, он опубликован на сайте ведомства.

    По данным Минюста, Ходорковский и Каспаров занимались политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины и США.

    Теперь в списке физлиц-иноагентов значатся семь человек. Ранее минюст включил в реестр рэпера Алишера Моргенштерна, оппозиционного политика Леонида Волкова, журналистов, работающих на Украине, Евгения Киселева и Матвея Ганапольского. Данный список стали пополнять с апреля.

    Михаил Ходорковский, предприниматель и политический деятель, бывший глава компании ЮКОС. Более 10 лет находился в заключении по обвинениям в мошенничестве, присвоении чужого имущества, уклонении от уплаты налогов. Он живет за границей.

    Гарри Каспаров завершил шахматную карьеру в 2005 году. После этого он сосредоточился на политической деятельности.