Ходорковский и Каспаров вошли в реестр физлиц-иноагентов

Экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский и шахматист Гарри Каспаров внесены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Министерство юстиции вечером 20 мая обновило перечень, он опубликован на сайте ведомства.

По данным Минюста, Ходорковский и Каспаров занимались политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины и США.

Теперь в списке физлиц-иноагентов значатся семь человек. Ранее минюст включил в реестр рэпера Алишера Моргенштерна, оппозиционного политика Леонида Волкова, журналистов, работающих на Украине, Евгения Киселева и Матвея Ганапольского. Данный список стали пополнять с апреля.

Михаил Ходорковский, предприниматель и политический деятель, бывший глава компании ЮКОС. Более 10 лет находился в заключении по обвинениям в мошенничестве, присвоении чужого имущества, уклонении от уплаты налогов. Он живет за границей.

Гарри Каспаров завершил шахматную карьеру в 2005 году. После этого он сосредоточился на политической деятельности.