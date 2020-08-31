Ефремов опять появился в суде вместе с Пашаевым. Видео

Прошла неделя с тех пор, как суд дал отсрочку Михаилу Ефремову из-за поисков нового адвоката. В понедельник, 31 августа, на заседании вместе с актером заметили того же Эльмана Пашаева.

Видео, сделанное до начала слушания, появилось у «360». На кадрах видно, как артист здоровается со своим защитником. К ним присоединяется еще один адвокат — Елена Шаргородская.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня. Он, будучи нетрезвым, врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Все произошло на Смоленской площади в Москве.

Захарова экстренно госпитализировали. Однако на следующее утро он скончался от полученных травм. Ефремова отправили под домашний арест. В августе начался судебный процесс. На нем актер заявил, что не помнит момента аварии.

Кроме того, Пашаев придерживается версии, что в момент ДТП за рулем находился не Ефремов. На одном из судебных заседаний артист неожиданно сказал, что отказывается от услуг своих адвокатов. Актер отметил, что они будут работать с ним как консультанты, а он найдет защитника «посильнее». Однако в итоге оказалось, что Ефремов не нанимал никого другого, а продолжил пользоваться услугами Пашаева и Шаргородской.

Ранее о ситуации с Ефремовым высказался Максим Фадеев. Музыкальный продюсер назвал происходящее «сатанинскими плясками».