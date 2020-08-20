«В соответствии с законом об адвокатской деятельности я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела», — приводит агентство слова адвоката актера Эльмана Пашаева.

Он зачитал показания Кобца, который сообщил, что в машине Ефремова не было: какой-то человек сразу после аварии собирал подушки безопасности. Пассажирская сработала тоже.

«Вечером мы с товарищем гуляли по городу. Вдруг мы услышали визг тормозов и обернулись. Мы подошли к Jeep и увидели молодого человека, который собирал подушки безопасности. Подушка безопасности пассажира сработала тоже», — процитировал адвокат слова свидетеля, которого обвинение в суд не вызывало.

Он подчеркнул, что на вопрос, «является ли водитель того джипа Ефремовым», свидетель ответил отрицательно.

20 августа началось очередное заседание Пресненского суда по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. На эти слушания пришла жена актера Софья Кругликова. Она рассказала, что после аварии ее муж два дня отходил от алкоголя и начал говорить только на третий.

8 июня пьяный Ефремов на внедорожнике Jеер на полном ходу врезался в фургон Захарова. От полученных травм водитель грузовика умер в больнице через несколько часов после аварии. Актера отправили под домашний арест. Максимальное наказание по его статье — 12 лет лишения свободы.