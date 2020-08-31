Суд над Ефремовым продолжится 31 августа. Онлайн-трансляция

8 июня актер устроил смертельное ДТП в центре Москвы. На своем джипе пьяный Ефремов на скорости влетел в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Водитель грузовика погиб от травм. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Во время предыдущих заседаний суда актер свою вину не признал и сослался на то, что ничего не помнит. Его адвокат Эльман Пашаев привел в суд тайного свидетеля Александра Кобца, который в день аварии прогуливался неподалеку и увидел, что Ефремова якобы не было за рулем во время ДТП.

Родные погибшего Захарова от компенсации отказались, однако актер все же перевел членам его семьи по 200 тысяч рублей.