Суд над Ефремовым продолжится 31 августа. Онлайн-трансляция
В Пресненском суде Москвы начались очередные слушания по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. На прошлой неделе защита потерпевшей стороны заявила о «каскаде доказательств» того, что актер точно был за рулем во время аварии. «360» ведет прямую трансляцию от здания суда.
8 июня актер устроил смертельное ДТП в центре Москвы. На своем джипе пьяный Ефремов на скорости влетел в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Водитель грузовика погиб от травм. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Во время предыдущих заседаний суда актер свою вину не признал и сослался на то, что ничего не помнит. Его адвокат Эльман Пашаев привел в суд тайного свидетеля Александра Кобца, который в день аварии прогуливался неподалеку и увидел, что Ефремова якобы не было за рулем во время ДТП.
Родные погибшего Захарова от компенсации отказались, однако актер все же перевел членам его семьи по 200 тысяч рублей.