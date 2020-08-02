Десантники получат новую систему «Дальнолет»

Эта разработка на днях прошла государственные испытания. «Дальнолет» — парашютная система специального назначения с увеличенной грузоподъемностью. Благодаря ей можно выполнять парашютные прыжки с высоты более четырех тысяч метров.

«Максимальный предел не могу говорить, это закрытая информация. Но качество крыла данной системы позволяет преодолевать расстояния при попутном ветре при максимальной высоте десантирования до 60 километров», — рассказал разработчик.

Парашютная система «Дальнолет» производится на Ивановском парашютном заводе, входящем в холдинг АО «Технодинамика». Новые парашютные системы отличаются от нынешних большим удобством и быстротой укладки для последующего применения, маневренностью в воздухе и безопасностью при приземлении.

День Воздушно‐десантных войск традиционно отмечается 2 августа. В 2020 году исполнилось ровно 90 лет со дня создания первой воздушно-десантной части СССР.

Этот праздник печально известен традициями: купанием в фонтанах, разгромами рынков и битьем бутылок об голову. Вот только истинные десантники презирают большинство из них. Ветераны ВДВ рассказали, какое значение имеет для них профессиональный праздник, и развеяли миф о купающихся в фонтанах десантниках.

Жителей Московской области, чьи судьбы тесно связаны с ВДВ, поздравил губернатор Андрей Воробьев. А президент России Владимир Путин обратился к личному составу и ветеранам с поздравлением и благодарностью.