На этот раз бойцы отметят не только праздник, но и юбилейную дату. Целых 90 лет назад появилась первая воздушно-десантная часть СССР. В памятную дату Андрей Воробьев пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Для меня большая честь в кругу ветеранов-десантников поздравить всех, кто причастен к этим великим войскам. И пожелать здоровья вам, ребят, бодрости духа вашим семьям Андрей Воробьев.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в праздничные программы. Они состоятся, но уже с ограничениями. Например, в Москве отменили запланированный концерт.

Однако десантников поздравят доступными способами. Одно из первых мероприятий — возложение цветов к памятнику 6-й роте вблизи музея Вооруженных сил.

В подмосковном парке «Патриот» вчера, 1 августа, организовали большую программу, включая молебен в храме Минобороны. В Алабине — соревнования по танковому биатлону.

Принимать поздравления ветераны этих войск будут весь день. Губернатор пожелал им и надежных людей рядом.

Хочу пожелать, чтобы рядом всегда находились ваши надежные друзья, чтобы все получалось в жизни. С праздником! Андрей Воробьев.

Ранее «360» пообщался с ветеранами войск, чтобы узнать, какое значение имеет для них профессиональный праздник, а заодно и развеять мифы о купающихся в фонтанах десантниках. Подробно мы рассказали об этом в материале.