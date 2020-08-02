Путин поздравил «крылатую пехоту»

Президент России обратился к личному составу и ветеранам с поздравлением и благодарностью в честь Дня Воздушно-Десантных войск и 90-летия создания ВДВ.

«Вы по праву гордитесь славной историей легендарной „крылатой пехоты“, именами ее отцов-основателей, равняетесь на своих предшественников и старших товарищей, которые всегда с честью решали поставленные задачи, при проведении специальных операций и миротворческих миссий демонстрировали высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку», — сказал Владимир Путин. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

Также президент выразил особенную благодарность и признательность героям-десантникам, ветеранам Великой Отечественной войны. По его словам, важно помнить об их подвигах особенно сейчас — в год 75-летия Победы.

Путин обратил внимание и на новое поколение десантников, которые, по словам президента, «достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства».

Ранее стало известно, что десантником с профессиональным праздником поздравил и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.