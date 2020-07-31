Праздник теплых воспоминаний, а не купания в фонтанах. Как пройдет День ВДВ в Москве

Второго августа в России отмечается День ВДВ. «360» пообщался с ветеранами этих войск, чтобы узнать, какое значение имеет для них профессиональный праздник, а заодно и развеять миф о купающихся в фонтанах десантниках.

В этом году 2 августа для российских десантников не просто профессиональный праздник, но еще и юбилейная дата: в 1930 году, ровно 90 лет назад, была создана первая воздушно-десантная часть СССР.

На этот день запланировано множество мероприятий, хотя и с ограничениями из-за опасности коронавируса — например, запланированный ранее концерт в Москве был отменен. Тем не менее без праздника десантники все же не останутся. Начнется все с традиционного возложения цветов к памятнику 6-й роте около музея Вооруженных сил. Кроме того, на 1 августа планируется комплекс мероприятий в парке «Патриот», включая молебен в недавно построенном храме Минобороны. Также состоится ежегодный военно-спортивный праздник в Алабине, где проходят соревнования по танковому биатлону.

В этом году одновременно с Днем ВДВ будет праздноваться Ильин день. Планируются совместные мероприятия — молебен в церкви Ильи Пророка и крестный ход до Лобного места.

О купании в фонтанах

День ВДВ у обычных людей ассоциируется скорее с купанием в фонтанах и шумными гуляньями пьяных десантников. Однако ветераны утверждают, что подобной традиции в ВДВ нет и никогда не было, а те, кто отличается подобным поведением, скорее всего, на самом деле не служили вовсе.

Анатолий Буй заместитель председателя центрального совета Союза десантников России, предположил, что это «ряженые десантники», пользующиеся уважением народа к этой группе войск и пытающиеся таким образом привлечь внимание.

Настоящему десантнику не нужно привлекать к себе внимание подобным образом. Это просто действия неадекватных людей, раздуваемые СМИ Анатолий Буй заместитель председателя центрального совета Союза десантников России.

То же самое сказал и Валерий Юрьев, председатель исполнительного комитета Всероссийская общественная организация «Союз Десантников России». По его словам, в определенный момент каким-то выпившим людям стало жарко в Парке Горького, вот они и полезли купаться в фонтанах — и с тех пор, к сожалению, повелось.

Нет у нас такой традиции! Это нарушение воинской дисциплины, еще и в нетрезвом состоянии. В здравом уме человек никогда в фонтан не полезет Валерий Юрьев председатель исполнительного комитета Всероссийская общественная организация «Союз Десантников России».

Юрьев подчеркнул, что в общественных организациях, как и среди военных, к этому крайне отрицательно относятся. И среди тех, кто служил, регулярно проводятся беседы, чтобы люди таким не занимались. Но подобное происходит уже не первый год.

По мнению ветерана, не стоит акцентировать на этом внимание — лучше рассказывать о том, как десантники проливали кровь за нашу страну.

Воспоминания о лучших годах жизни

Все ветераны в разговоре с «360» отметили, что главное в этом празднике — это встречи с сослуживцами и совместные воспоминания. В частности, своими планами поделился Виктор Колыгин: «Лично я, наверное, впервые за все время буду встречать День ВДВ в кругу семьи — тем более, у моей внучки день рождения как раз 2 августа. Так что поедем в деревню». Тем не менее, встречи в парках и на массовых праздничных мероприятиях за все годы уже стали традиционными.

Этот день для нас — в первую очередь, конечно, встречи. Видишь старых сослуживцев, узнаешь, как у кого дела... Чем старше становишься, тем важнее это общение. Виктор Колыгин член Совета ветеранов ВДВ.

По словам Валерия Юрьева, этот праздник для любого десантника важнее, чем Новый Год. К этому дню готовятся весь год — прямо с 3 августа уже начнется подготовка к празднику в следующем году. В первую очередь, для ветеранов это воспоминания о своих наиболее активных годах жизни — «трудных, конечно, но замечательных».

Мы ведь на концерты ходим не столько артистов послушать — наслушались уже их, — а увидеться, пообщаться с однополчанами, с кем учились, с кем воевали вместе. Валерий Юрьев председатель исполнительного комитета Всероссийская общественная организация «Союз Десантников России».

Также Юрьев отметил, что на военно-спортивных мероприятиях, где происходят показы боевой техники, ветеранам всегда интересно посмотреть, как изменилось, усовершенствовалось не только оружие, но и тактика ведения боя, какую боевую подготовку демонстрируют современные войска.

В свою очередь, Анатолий Буй заметил, что не менее важным является отдать дань памяти своим соратникам, которые отдали жизнь за Родину. Именно с этого всегда начинается празднование, а уж потом — концерты и застолья.