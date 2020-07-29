День крылатого десанта: какие традиции презирают настоящие бойцы ВДВ

«Расплескалась синева, расплескалась, По тельняшкам разлилась, по беретам». С самого утра 2 августа во всех городах России эта песня станет символом праздника. День Воздушно‐десантных войск печально известен традициями: купанием в фонтанах, разгромами рынков и в особенности торговых точек, принадлежащих выходцам из ближнего зарубежья, битьем бутылок об голову. Вот только истинные десантники презирают большинство из них.

Как отметят День ВДВ в России

Большинство коронавирусных ограничений уже сняли, и 2 августа можно будет гулять в парках. Но в Москве закроют выход с территории Кремля через Спасские ворота. Днем на Красной площади пройдет праздник «Ильин день — День ВДВ».

Некоторые города России из-за пандемии отказались от официального празднования — например, в Ульяновске и Барнауле. В иных регионах введут ограничения. Пермский край запретит торговать алкоголем, в Туле ограничат движение транспорта, а в Новосибирске отключат фонтаны.

В Москве в этот день обещают пасмурную погоду и температуру в +19 градусов. Вряд ли ненастье станет помехой для тех, кто решит соблюсти худшие традиции этого праздника.

Традиция №1. Массовые гуляния

День ВДВ отмечают во всех городах России. Праздником он является для сравнительно небольшого круга избранных, но когда они собираются вместе, то создается ощущение, что в десанте служил чуть ли не каждый пятый россиянин.

В московском парке Горького, на питерском Марсовом поле, в любом парке отдыха каждого города 2 августа можно встретить большие и не очень компании людей в голубых беретах и тельняшках. Кто-то из них приезжает в парк из дома, многие приходят после митингов в память о тех, кто не вернулся с боевых заданий.

Массовые гуляния десантников — это одна из главных традиций, которая, между тем, не статична. Если раньше носить головной убор десантника разрешалось только тем, кто действительно служил в ВДВ, то теперь атрибут этого рода войск смело надевают и девушки рядовых и офицеров. Не могут не вызвать умиления и дети, которых от палящего солнца защищают не хлопковые панамки, а крошечные береты.

Традиция № 2. Много спиртного

Несмотря на действующий в стране закон о запрете употребления алкоголя в общественных местах и угрозу административной ответственности, в этот день многие десантники пьют. И отнюдь не минеральную воду.

К сожалению, не редкость десантник с бутылкой в руках, слегка шатающийся, выкрикивающий «Слава ВДВ» и убеждающий в вечной любви каждого встречного человека в таком же голубом берете, как у него.

Традиция № 3. Бить бутылки об голову

Такое тоже нередко можно встретить, наблюдая за гуляниями десантуры. То ли силушкой богатырской меряются, то ли ленятся донести опустевшую тару до ближайшей урны.

Традиция №4. Купание в фонтане

Обычно 2 августа выдается жарким, если не сказать, знойным. Формально закон не запрещает купание в фонтанах. Есть несколько версий этой традиции.

Версия 1 — церковная.

Церковный день памяти пророка Ильи — 2 августа. И день десантника 2 августа. В честь этого совпадения и пошла традиция купаться в фонтане. Считается, что после этой даты в водоемах вода начинает «цвести», купаться в озерках, речках и прудах уже не рекомендуется. Вот десантники и лезут в фонтаны «напоследок». Кроме того, они считают Илью своим покровителем. Купание в фонтане — способ воздать почести пророку и привлечь удачу.

Версия 2 — романтическая

Десантники — люди, искренне любящие небо. В отражающееся в воде это небо почти такое же синее, как над головой. И если уж нет возможности взлететь ввысь, то можно хотя бы потрогать синеву в ближайшем фонтане.

Версия 3 — прохладительная

2 августа — кульминация лета. Как правило, в этот день достаточно жарко, редко выпадают осадки. И вот чтобы охладить разгоряченное тело и успокоить душу, которую разбередили воспоминаниями сослуживцы, десантники и лезут в фонтаны в беретах и тельняшках, с флагами в руках.

Традиция №5. Разгром торговых точек

Чаще всего люди в тельняшках, изрядно «подогретые» алкогольными напитками, как-то внезапно решают, что должны восстановить справедливость и провести тотальную зачистку. Вот и отправляются на рынки, чтобы совершенно варварским образом «наказать» выходцев из стран ближнего зарубежья. Под «раздачу» подают все: казахи, армяне, узбеки… Кто и когда придумал эту традицию погромов, неясно. Зато точно известно, чем могут обернуться такие действия: от административных штрафов до вполне себе уголовной ответственности.

А что на самом деле?

Стоит отличать десантника, служившего в мирное время, от десантника, участвовавшего в боевых действиях. Для первых 2 августа — это день веселья и куража, для вторых — повод встретиться с теми, с кем прошел огонь, воду и медные трубы, поговорить, вспомнить былое, помянуть товарищей, которые остались на полях чужой войны.

Несколько лет назад ветеран ВДВ, президент спортивного клуба «Десантник» Юрий Юрьевич Шапарин рассказывал «360», что не так в перечисленных обычаях и какими традициями по-настоящему могут гордиться десантники.

«Я сам начинал службу в Воздушно-десантных войсках в качестве солдатика, служил в Афганистане. Теперь 32 года воспитываю чужих детей на свои деньги. Называется наша организация „Спортивный клуб ‚Десантник‘“. Это центр военно-технических видов спорта. И за эти 32 года через Воздушно-десантные войска среди моих воспитанников прошла целая дивизия — больше 8,5 тысячи человек», — говорил Юрий Юрьевич.

Среди своих ребят я не наблюдал традиции купаться в фонтанах и бить арбузы об голову. Наверное, так поступают, кому делать нечего Юрий Шапарин президент клуба «Десантник», ветеран ВДВ.

Ветеран ВДВ не видит ничего предосудительного в купании в фонтанах. «Вон вся Европа в фонтанах купается», — заметил он. А вот о битье об голову бутылок и арбузов Юрий Шапарин высказался более категорично.

«Голова совсем для другого нужна. Вы знаете, можно из контекста вырвать все, что угодно. Пьяных идиотов в общем случае на порядок меньше, чем нормальных людей. Ну, выпил, ну, расслабился. Нормальный человек, выпив, не расслабится. И всю жизнь считалось, что больше всех буянят условно писаря. И свинари — работники армейских подсобных хозяйств. Сейчас, к сожалению, нет этой должности в Воздушно-десантных войсках. Нет такой традиции бить бутылки об голову», — считает Юрий Юрьевич.

Зато президент «Десантника» перечислил немало по-настоящему замечательных и достойных традиций, о которых, к сожалению, многие не знают.

«Хороших традиций у нас очень много. Вот есть традиция замечательная, которую хорошо бы распространить на всю нашу страну, — помогать своим и не бросать друга в беде. Это именно традиция, а не пустые слова. Вообще армейская служба у человека, который нормально отслужил, она оставляет в душе человека след. А служба в Воздушно-десантных войсках такова, что она оставляет наиболее яркий след», — отметил собеседник «360».

Юрий Юрьевич рассказал и еще об одной интересной традиции, которая появилась сравнительно недавно. На парашютных аэродромах ждут всех, кто служил в ВДВ. «Приходят люди совершенно разного возраста. Совершенно трезвые, заметьте. Не бьющие себе об голову ни бутылки, ни арбузы. Они приезжают на аэродромы и совершают парашютные прыжки в память о своей службе. Обалденная традиция!».

В заключение беседы президент спортивного клуба «Десантник», воспитавший не одно поколение настоящих, сильных духом и телом, ребят, дал совет всем, кто 2 августа вновь наденет тельняшки и голубые береты:

«Единственный совет — не позорить Воздушно-десантные войска. Ребята, с праздником. Слава Воздушно-десантным войскам! Слава Маргелову! На вас смотрят, и позорить ВДВ нельзя!»