Общество 07 мая 2023, 19:10 «Держится большим молодцом». Авербух рассказал, как идет восстановление Костомарова Фигурист Илья Авербух рассказал о здоровье Костомарова и процессе его восстановления РИА «Новости»

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Здоровью олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова критически ничего не угрожает, процесс восстановления идет в правильном направлении. Об этом рассказал фигурист Илья Авербух.

По его словам, восстановление спортсмена займет много времени, но дальше оно пойдет шаг за шагом. Авербух также рассказал, что постоянно общается с Костомаровым, тот держится молодцом.

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«Все идет к выздоровлению. Путь сложный <…> Он держится большим молодцом», — процитировал хореографа ТАСС.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Состояние фигуриста было тяжелым, его пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО. У спортсмена развился сепсис, хирурги ампутировали ему обе стопы, а также кисть руки. Врачи-реабилитологи помогают восстановить Костомарову подвижность в конечностях.

Операцию по протезированию Костомарову пока не проводили. По словам медиков, сейчас об этом говорить рано, поскольку не все раны зажили, и могут потребоваться дополнительные хирургические процедуры.