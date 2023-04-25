Знаменитости 25 апреля 2023, 02:53 Врачи приступили к восстановлению подвижности и легких Костомарова — СМИ «Пятый канал»: Роман Костомаров начал восстанавливать подвижность в конечностях РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров занимается с врачами-реабилитологами. Они работают над подвижностью в конечностях фигуриста и помогают ему восстановить легкие, сообщил «Пятый канал».

«С олимпийским чемпионом продолжают работать реабилитологи — они помогают восстановить подвижность в конечностях и длительного обездвиживания», — отметил источник издания.

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Костомарова госпитализировали 10 января. Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.

Затем Костомарова перевезли в больницу в Коммунарку и подключили к ЭКМО. Так он перенес два инсульта, также появилась информация, что ему сделали несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее сообщалось об улучшении состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, но ему предстоит перенести несколько операций перед протезированием.

Многие коллеги фигуриста поддержали его в такое нелегкое время. Так, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пожелал Костомарову здоровья. Спортсмен назвал своего коллегу сильным и крепким мужчиной.

Продюсер Илья Авербух также сообщал, что состояние фигуриста Романа Костомарова улучшилось.