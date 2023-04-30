30 апреля 2023, 22:35
Операцию по протезированию фигуриста Костомарова опровергли
ТАСС: Костомарову не проводили протезирование из-за дополнительных хирургических процедур
Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию в танцах на льду Роману Костомарову не проводили протезирование. Спортсмену еще могут понадобиться дополнительные хирургические процедуры, сообщил ТАСС.
До этого в СМИ появились сообщения о том, что фигуристу провели операцию по протезированию на стопе и кисти.В частности, об этом сообщил Telegram-канал Mash. Авторы издания заявили, что спортсмен находится в сознании и идет на поправку. А уже после реабилитации фигуриста отвезут на лечение в Германию.
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«О протезировании сейчас не может быть и речи, потому что не все раны зажили. Помимо этого, возможно, потребуются некоторые подготовительные хирургические процедуры», — сообщил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что Костомаров прилагает усилия, чтобы восстановить движение рук и ног. Однако упражнения в рамках реабилитации даются ему с трудом. С фигуристом работают лучшие специалисты.
Роман Костомаров
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