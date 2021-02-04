Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в нейтральную страну

«Странно, что только сейчас до старых идиотов в Вашингтонском крысятнике дошло, что даже Китай в ядерном конфликте может им бубенчики поджарить», — написал он.

Дерипаска напомнил, что за последние 30 лет США развязали войны на Ближнем Востоке, Балканах, устроили целую серию конфликтов с Россией. И все это на фоне возросшего государственного долга до 30 триллионов долларов.

«Не побыкуешь больше в долг», — отметил предприниматель. По словам Дерипаски, Вашингтон ошибся, когда не рассматривал Китай в качестве серьезной угрозы. Там в это время ускоренными темпами развивался оборонный комплекс. Плюс ко всему США обострили негативное отношение к себе среди россиян.

«Миру пора задуматься о переводе штаб-квартиры ООН в нейтральную страну, чтобы сохранить хотя бы этот механизм разрешения споров на мировой арене», — подытожил предприниматель.



Олег Дерипаска уже предлагал рассмотреть Швейцарию в качестве страны, где может располагаться штаб-квартира ООН.

Накануне глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о реальной угрозе ядерной войны, к которой может привести кризис в отношениях с Россией и Китаем. Адмирал отметил, что Вашингтону нужно сдерживать агрессию двух держав.

Российский предприниматель Олег Дерипаска стал фигурантом американского санкционного списка в апреле 2018 года. Тогда были заморожены восемь его активов. Через несколько месяцев ограничения распространились на компании En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», которые принадлежали российскому предпринимателю. В обмен на снятие санкций с предприятий Дерипаска вышел из состава совета директоров. Но сам он и остальные его фирмы до сих пор остаются в санкционном списке. Попытка добиться оправдания через суд успехом не увенчалась.