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    04 февраля 2021, 16:23

    Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в нейтральную страну

    Анатолий Минкин

    Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что штаб-квартиру ООН нужно перенести из США в нейтральную страну, которая еще не настроила против себя весь мир. Так бывший владелец «Русала» в своем Telegram-канале ответил на заявление американского адмирала Ричарда, который указал на угрозу ядерной войны с Китаем или Россией.
    Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в нейтральную страну

    «Странно, что только сейчас до старых идиотов в Вашингтонском крысятнике дошло, что даже Китай в ядерном конфликте может им бубенчики поджарить», — написал он.

    Дерипаска напомнил, что за последние 30 лет США развязали войны на Ближнем Востоке, Балканах, устроили целую серию конфликтов с Россией. И все это на фоне возросшего государственного долга до 30 триллионов долларов.

    «Не побыкуешь больше в долг», — отметил предприниматель. По словам Дерипаски, Вашингтон ошибся, когда не рассматривал Китай в качестве серьезной угрозы. Там в это время ускоренными темпами развивался оборонный комплекс. Плюс ко всему США обострили негативное отношение к себе среди россиян.

    «Миру пора задуматься о переводе штаб-квартиры ООН в нейтральную страну, чтобы сохранить хотя бы этот механизм разрешения споров на мировой арене», — подытожил предприниматель.

    Олег Дерипаска уже предлагал рассмотреть Швейцарию в качестве страны, где может располагаться штаб-квартира ООН.

    Накануне глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о реальной угрозе ядерной войны, к которой может привести кризис в отношениях с Россией и Китаем. Адмирал отметил, что Вашингтону нужно сдерживать агрессию двух держав.

    Российский предприниматель Олег Дерипаска стал фигурантом американского санкционного списка в апреле 2018 года. Тогда были заморожены восемь его активов. Через несколько месяцев ограничения распространились на компании En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», которые принадлежали российскому предпринимателю. В обмен на снятие санкций с предприятий Дерипаска вышел из состава совета директоров. Но сам он и остальные его фирмы до сих пор остаются в санкционном списке. Попытка добиться оправдания через суд успехом не увенчалась.