Пентагон задумался о возможности ядерной войны с Россией
Ричард заявил, что с момента распада СССР Минобороны США не рассматривало возможность прямого военного столкновения с ядерной державой. Однако к настоящему времени ситуация поменялась.
«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — сказал адмирал.
По его словам, пока Пентагон уделял вниманию борьбе с терроризмом, Россия и КНР стали проводить агрессивную политику и бросать вызов международным нормам силовыми способами, которых мир не видел с начала холодной войны. По мнению представителя Минобороны США, Вашингтон должен отреагировать на такие действия. По его мнению, Штаты должны конкурировать с этими странами, «чтобы сдерживать их агрессию;
«Уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить», — подчеркнул Ричард.
Он отметил модернизацию ядерных сил РФ и разработку ей новых вооружений.