Пентагон задумался о возможности ядерной войны с Россией

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард не исключил, что в будущем возможна ядерная война с Россией или Китаем. Об этом он написал в статье для официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов.

Ричард заявил, что с момента распада СССР Минобороны США не рассматривало возможность прямого военного столкновения с ядерной державой. Однако к настоящему времени ситуация поменялась.

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — сказал адмирал.

По его словам, пока Пентагон уделял вниманию борьбе с терроризмом, Россия и КНР стали проводить агрессивную политику и бросать вызов международным нормам силовыми способами, которых мир не видел с начала холодной войны. По мнению представителя Минобороны США, Вашингтон должен отреагировать на такие действия. По его мнению, Штаты должны конкурировать с этими странами, «чтобы сдерживать их агрессию;

«Уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить», — подчеркнул Ричард.

Он отметил модернизацию ядерных сил РФ и разработку ей новых вооружений.