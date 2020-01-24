Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН в Швейцарию

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что ООН нуждается в некоторых изменениях, таких как, к примеру, перенос штаб-квартиры из Нью-Йорка в нейтральную страну.

Дерипаска для локации основного офиса организации предложил Швейцарию, написало агенство Bloomberg. Бизнесмен прибыл сюда для участия в Давосском экономическом форуме.

Дерипаска также считает, что ООН следует взимать налог за выбросы углекислого газа примерно в 100 долларов за тонну. Он также предложил уменьшить использовать уголь.

«Если раньше людей мотивировали не использовать уголь, то теперь пришло время наказывать их», — заявил Дерипаска, добавив, что разумнее использовать атомную энергию, ставшую «заметно безопасней с развитием технологий».

«Мы уже дошли до ситуации, когда несчастные дети вроде Греты (Тунберг) ругаются со сцены крупнейшего мирового форума. Но все эти разговоры так и остаются разговорами. На самом деле никто ничего не делает», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на форуме заявил, что, если все стороны захотят завершить конфликт, война в Донбассе может прекратиться «завтра».