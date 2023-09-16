Общество 16 сентября 2023, 21:05 Депутат Крыма ответил словами Молотова на атаки ВСУ Крымский депутат Шонус процитировал Молотова в ответ на атаки ВСУ РИА «Новости»

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Поддержанная Западом Украина продолжила следовать террористическому курсу и нанесла удары по Крыму иностранными ракетами. Но такое поведение киевского режима не напугает жителей полуострова. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

Он подчеркнул, что народ Крыма сделал свой выбор и намерен продолжить жить в составе России.

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«А на заявления украинских террористов ответ прост: „Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами“», — процитировал Шонус отрывок из обращения советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова после нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году.

На этой неделе украинские войска нанесли удар крылатыми ракетами по Севастополю. Как сообщило Минобороны, семь из 10 выпущенных снарядов сбили. Кроме того, патрульный корабль Черноморского флота уничтожил три беспилотных катера.

В ведомстве заявили, что в результате удара повреждения получил судоремонтный завод имени Орджоникидзе и два корабля, которые проходили там плановый ремонт. В Минобороны подчеркнули, что оба судна восстановят.

СМИ сообщили, что для удара по Севастополю ВСУ использовали дальнобойные британские ракеты Storm Shadow. Эти заявления опроверг советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что для атак на Крым используется только оружие, которое произвели на украинских предприятиях.