Мир 15 сентября 2023, 05:24 Подоляк назвал применяемое для атак на Крым оружие ВСУ Подоляк: ВСУ используют для атак на Крым оружие украинского производства РИА «Новости»

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Для атак на Крым ВСУ применяют оружие и технику украинского производства. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью местному «24 каналу».

Подоляк отрицал информацию телеканала Sky News о том, что для обстрела Севастополя украинские военные применили крылатые ракеты Storm Shadow, которые производятся в Великобритании.

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«Для этого (атаки на Крым — прим. ред.) мы используем украинскую технику и оружие. Sky News имеет свои источники. И они могут там так или иначе комментировать», — заявил советник главы офиса президента Украины.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что для массированного удара по Севастополю украинские войска применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. В своем материале авторы сослались на источники из украинских и западных спецслужб. Целью атаки, как указали собеседники телеканала, была штаб-квартира Черноморского флота России. Ракетный удар они назвали самым крупным со стороны ВСУ с начала боевых действий.