Мир 13 сентября 2023, 16:48 Назван использованный ВСУ тип ракет для удара по Севастополю Sky News: ВСУ ударили по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow РИА «Новости»

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Украинские войска использовали для массированного удара по Севастополю британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Об этом со ссылкой на источники из украинских и западных спецслужб сообщил телеканал Sky News.

Собеседники журналистов заявили, что целью атаки была штаб-квартира Черноморского флота России. Они назвали ракетный удар самым крупным со стороны Украины с начала боевых действий.

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Минобороны России заявило, что украинские войска запустили по Севастополю 10 крылатых ракет, из которых семь сбили. Кроме того, патрульный корабль Черноморского флота уничтожил три беспилотных катера.

В ведомстве добавили, что повреждения получили судоремонтный завод имени Орджоникидзе и два корабля, которые проходили плановый ремонт. В министерстве подчеркнули, что оба судна восстановят.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки украинских боевиков пострадали 24 человека. Он подчеркнул, что на городском предприятии после ракетного удара начался пожар. Заместитель градоначальника Евгений Орлов добавил, что Севастополе повреждены восемь домов, из которых семь — многоквартирные.

Украина получила от Великобритании ракеты Storm Shadow в начале этого года. Они стали первым дальнобойным оружием ВСУ. Эти снаряды способны преодолевать более 240 километров.