Важное 13 сентября 2023, 14:05 Поврежденные при атаке на завод в Севастополе корабли ВМФ полностью восстановят Минобороны: поврежденные в Севастополе 2 корабля ВМФ полностью восстановят РИА «Новости»

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Два корабля ВМФ России, которые пострадали из-за атаки ВСУ на судоремонтный завод в Севастополе, полностью восстановят. Об этом заявили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что на заводе имени Орджоникидзе корабли проходили плановый ремонт. В результате ракетного удара 13 сентября они получили повреждения.

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«Два корабля Военно-морского флота <…> будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», — подчеркнули в министерстве.

Об атаке ВСУ на Севастополь Минобороны сообщило около 07:00. По данным ведомства, в ночь на среду ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

Средства ПВО сбили семь крылатых ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажные катера.

«В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — уточнили в пресс-службе.