13 сентября 2023, 07:32
ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе
Минобороны: ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по заводу в Севастополе
В ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины 10 крылатыми ракетами ударили по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. Армия противника также атаковала отряд кораблей Черноморского флота на переходе морем тремя безэкипажными катерами. ВС России смогли отразить атаку, сообщили в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем „Василий Быков“ уничтожены все безэкипажные катера», — указали в сообщении.
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В ведомстве отметили, что два российских корабля, находящихся на ремонте, получили повреждения после попадания украинских крылатых ракет.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что российские ПВО сбили крылатую ракету ВСУ в восточной части полуострова. От обломков боеприпаса загорелась трава в поле. На место прибыли спасатели. Позже выяснилось, что осколки сбитой ракеты повредили линию электропередач.
ВСУ
Россия
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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