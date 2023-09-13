Происшествия 13 сентября 2023, 07:32 ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе Минобороны: ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по заводу в Севастополе РИА «Новости»

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В ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины 10 крылатыми ракетами ударили по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. Армия противника также атаковала отряд кораблей Черноморского флота на переходе морем тремя безэкипажными катерами. ВС России смогли отразить атаку, сообщили в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем „Василий Быков“ уничтожены все безэкипажные катера», — указали в сообщении.

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В ведомстве отметили, что два российских корабля, находящихся на ремонте, получили повреждения после попадания украинских крылатых ракет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что российские ПВО сбили крылатую ракету ВСУ в восточной части полуострова. От обломков боеприпаса загорелась трава в поле. На место прибыли спасатели. Позже выяснилось, что осколки сбитой ракеты повредили линию электропередач.