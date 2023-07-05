Общество 05 июля 2023, 09:47 Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 50 человек Экстренные службы сообщили об увеличении погибших в результате прорыва Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 50 человек. Об этом рассказали ТАСС в экстренных службах.

«Найдены еще два тела», — уточнил источник.

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Он отметил, что число погибших, таким образом, составило 50 человек. Кроме того, 137 местных жителей госпитализировали.

В конце июня в экстренных службах заявили об увеличении числа погибших после ЧП на Каховской ГЭС до 48. До этого сообщалось о 46 погибших и 122 пострадавших.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что частично подтопленными после ЧП на Каховской ГЭС осталось восемь тысяч жилых домов.

Херсонскую область подтопило после нападения на Каховскую ГЭС и ее частичного разрушения. Член общественного совета при федеральном агентстве «Росводресурсы» Александр Кумохин предупредил об опасностях после ухода воды с затопленных территорий.