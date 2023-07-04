Общество 04 июля 2023, 13:12 Частично подтопленными после ЧП на Каховской ГЭС остались 8000 жилых домов Врио главы Сальдо: после повреждения Каховской ГЭС подтопленными остались 8000 домов РИА «Новости»

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После повреждения Каховской ГЭС подтопленными остались шесть населенных пунктов и восемь тысяч жилых домов. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«В Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах частично подтопленными остаются шесть населенных пунктов и восемь тысяч жилых домов», — написал он.

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Сальдо отметил, что коммунальные службы и спасатели направили свои основные усилия на принудительный спуск воды с последующим восстановлением связи, подачей электричества, газа и питьевой воды.

«Всего в зону чрезвычайной ситуации доставили свыше 600 тонн бутилированной питьевой воды», — добавил глава региона.

Ранее стало известно, что после повреждения Каховской ГЭС за медицинской помощью обратились 134 человека, их госпитализировали с различными травмами.

В результате повреждения Каховской ГЭС погибли почти 50 человек.